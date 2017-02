Guide Michelin : une seule femme récompensée parmi les 70 nouveaux étoilés «

Au total, 27 établissements peuvent se prévaloir de la plus haute distinction du guide rouge (trois étoiles), soit un de plus qu'en 2016, puisque aucun n'a été rétrogradé cette année. Parmi les 70 nouveaux étoilés, une seule femme est récompensée : Fanny Rey, finaliste de Top Chef en 2011, a eu la surprise de décrocher son étoile, pour le restaurant qu'elle dirige avec son compagnon Jonathan Wahid à Saint-Rémy-de-Provence.

Si le 1947, restaurant de Yannick Alléno à l'hôtel Cheval Blanc de Courchevel, a rejoint jeudi le cercle prestigieux des "trois étoiles" français, Fanny Rey savoure de son côté le plaisir non dissimulé de recevoir sa première étoile pour son restaurant. Originaire de Bourgogne, mais amoureuse du Lubéron, Fanny Rey s'était installée il y a quatre ans à Saint-Rémy-de-Provence. Depuis sa participation à l'émission Top Chef, la jeune femme a ouvert son auberge nommée La Reine Jeanne à Saint-Rémy de Provence. Six ans après, elle devient la première participante de Top Chef 2011 à obtenir son étoile dans le Guide Michelin 2017. Non sans émotion, Fanny Rey s'est exprimée au micro d'iTélé.

On travaille pour ça, de toute façon, aussi, mais on s'y attendait pas. Le téléphone a sonné mardi : "j'ai l'honneur de vous donner votre première étoile"... Donc là je n'ai pas pu parler et j'ai pleuré.

Dans son auberge récompensée, Fanny Rey met en avant les petits producteurs locaux dans une cuisine de saison, dont le menu change en fonction des arrivées du marché. Son compagnon, Jonathan Wahid, champion de France des desserts en 2005, travaille à ses côtés avec passion.

616 restaurants étoilés au total

Le palmarès compte 616 restaurants étoilés (une, deux ou trois étoiles), soit seize de plus qu'en 2016. Soixante-dix tables gagnent des étoiles, tandis que cinquante-deux en perdent une ou plusieurs. Au total, 27 établissements atteignent la plus haute distinction du guide rouge (trois étoiles), soit un de plus qu'en 2016, puisque aucun n'a été rétrogradé cette année. La bible des gastronomes compte par ailleurs 86 restaurants deux étoiles (12 nouveaux) et 503 une étoile (57 nouveaux).

Dix "trois étoiles" sont situés à Paris (entre parenthèses l'année d'attribution) :

- Alain Ducasse au Plaza Athénée (2016)

- Le Cinq, à l'hôtel Four Seasons George V (Christian le Squer, 2016)

- Alléno Paris - Pavillon Ledoyen (Yannick Alléno, 2015)

- Epicure à l'hôtel Bristol (Eric Frechon, 2009)

- L'Astrance (Pascal Barbot, 2007)

- Le Pré Catelan (Frédéric Anton, 2007)

- Guy Savoy (2002)

- Pierre Gagnaire (1998)

- L'Arpège (Alain Passard, 1996)

- L'Ambroisie (Bernard Pacaud, 1988)

En régions :

- Le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel (Yannick Alléno, 2017)

- La Bouitte, à Saint-Martin de Belleville en Savoie (René et Maxime Meilleur, 2015)

- L'Assiette champenoise, à Tinqueux dans la Marne (Arnaud Lallement, 2014)

- La Vague d'or, à Saint-Tropez (Arnaud Donckele, 2013)

- Flocons de sel, à Megève (Emmanuel Renaut, 2012)

- Auberge du Vieux Puits, à Fontjoncouse dans l'Aude (Gilles Goujon, 2010)

- Le Petit Nice, à Marseille (Gérald Passédat, 2008)

- Pic, à Valence (Anne-Sophie Pic, 2007)

- Lameloise, à Chagny en Saône-et-Loire (Eric Pras, 2007)

- Régis et Jacques Marcon, à Saint-Bonnet-le-Froid en Haute-Loire (2005)

- Bras, à Laguiole dans l'Aveyron (Michel et Sébastien Bras, 1999)

- Georges Blanc, à Vonnas dans l'Ain (1981)

- Les Prés d'Eugénie, à Eugénie-les-Bains dans les Landes (Michel Guérard, 1977)

- Troisgros, à Roanne dans la Loire (Michel Troisgros, 1968)

- L'Auberge de l'Ill, à Illhaeusern dans le Haut-Rhin (Marc Haeberlin, 1967)

- Paul Bocuse, à Collonges-au-Mont-d'Or dans le Rhône (1965)

A Monaco :

- Le Louis XV Alain Ducasse (1990, retirée 1997, retrouvée 1998, retirée en 2001, retrouvée 2003)

Les étoiles Michelin, qui font souvent frémir les chefs de stress, sont synonymes de réservations en hausse et de retombées commerciales mais aussi de pression et de cadence frénétique. La pression est telle que certains chefs prestigieux ont, dans le passé, renoncé à ces récompenses.