Explosion à la centrale de Flamanville : pas de risque nucléaire selon EDF «

Jeudi 9 février vers 10H00, une explosion s'est produite sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville (Manche). Selon la préfecture, l'incident s'est produit "hors zone nucléaire". Olivier Marmion, directeur de cabinet du préfet, a déclaré à l'AFP : "C'est un événement technique significatif mais il ne s'agit pas un accident nucléaire". Toujours selon les autorités, il n'y aurait pas de blessés graves, mais cinq personnes auraient été légèrement intoxiquées. Elles sont prises en charge par les secours sur place.

La centrale de Flamanville compte deux réacteurs nucléaires. La production du réacteur 1 a été arrêtée en conséquence, selon la préfecture, qui a précisé peu avant midi que l'incendie était "en voie d'être totalement circonscrit".

EDF a également communiqué via Twitter vers midi en précisant qu'il s'agissait d'un "départ de feu maîtrisé".

A @EDFFlamanville 1, départ de feu maîtrisé en zone non nucléaire. Aucune victime et pas de conséquence pour la sûreté et l'environnement.

— EDF Officiel (@EDFofficiel) 9 février 2017