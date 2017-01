Epidémie de grippe : les services d'urgence surchargés «

Cette année, l'épidémie de grippe est particulièrement violente. La faute au retour d'un virus de type AH3N2, cousin de celui qui a contribué, il y a deux ans, à une surmortalité de 18.000 personnes. Les services d'urgence sont surchargés "aux limites de leurs capacités" selon la ministre de la santé selon Marisol Touraine, et les personnes âgées (de 80 ans et plus) sont particulièrement vulnérables. Pour la troisième semaine consécutive, le seuil épidémique est dépassé avec 398 cas pour 100.000 habitants sur l'ensemble de la France.