Du sport sur ordonnance pour des seniors en pleine forme «

Pour garder ses seniors en bonne santé et leur permettre de vivre en ville, tout en échappant à la solitude et à la dépendance, la ville de Strasbourg a créé le dispositif du sport sur ordonnance. Après avis médical et établissement d'une ordonnance, les bénéficiaires participent gratuitement à des cours de sport. Encadrée par des éducateurs, l'activité physique est adaptée à la pathologie de chacun.