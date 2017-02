Écotaxe - Didier Migaud : "Le chiffre d'un milliard n'est pas contestable" «

Didier Migaud revient sur le dernier rapport (2017) de la Cour des comptes dont le gros point noir est l'abandon de l'Ecotaxe en 2014. Il répond aux questions de Thomas Lequertier sur iTélé.

"Cela a coûté un milliard l'abandon de ce projet. C'était un projet ambitieux qui avait rassemblé toutes les sensibilités politiques, voté à la quasi unanimité au niveau du Parlement. Ensuite, il y a eu un certain mouvement de contestation, notamment sur les modalités de mise en oeuvre. Oui l'abandon est coûteux, parce que cela représente au minimum un montant de l'ordre d'un milliard d'euro. "

"C'est l'automobiliste français qui compense"

"Et puis la compensation de la recette ne correspond pas aux objectifs initiaux de la mise en place de ce dispositif, puisqu'on devait faire participer davantage les transporteurs routiers internationaux et en définitive, c'est l'automobiliste français qui compense. Il ne m'appartient pas de commenter les propos de la ministre (Ségolène Royal). Les modalités de mise en place de cette écotaxe pouvaient être compliquées. D'autres pays ont choisi des formules beaucoup plus simples. Ce n'est pas le dispositif que nous avons regardé. Nous sommes restés à l'analyse des chiffres et du coût de l'abandon. Et je crois que le chiffre d'un milliard n'est pas contestable."