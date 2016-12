Des policiers ont défilé à Paris pour plus de moyens et de reconnaissance «

Au moins deux cents policiers en civil se sont réunis mardi soir aux Invalides pour la première manifestation déclarée depuis le début, en octobre, d'un vaste mouvement de grogne après la violente agression de quatre agents en région parisienne. Les manifestants, qui ont défilé derrière une banderole "Policiers en danger, soutien aux forces de l'ordre, citoyens avec nous", répondaient à l'appel de l'association Mobilisation des policiers en colère, née de cette fronde inédite et hors cadre syndical, et du Collectif libre et indépendant police (Clip).