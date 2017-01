Circulation différenciée : les véhicules les plus polluants interdits à Paris «

A Paris, la circulation alternée laisse désormais place à la circulation différenciée, l'une des mesures phares de la mairie pour lutter contre la pollution. Désormais, les policiers ne regardent plus les plaques d'immatriculation mais ces vignettes anti-pollution Crit'Air, obligatoires depuis une semaine. Les six couleurs désignent six catégories de véhicules plus ou moins polluants. Aujourd'hui, une classe est concernée par l?interdiction de circuler : la numéro 5 pour les diesels immatriculés avant 2000, mais également les véhicules non classés immatriculés avant le 31 décembre 1996 et les deux roues avant le 31 mai 2000. La mesure concerne la capitale et 69 communes autour. Les contrevenants risquent une amende de 22 euros. Pour dissuader les automobilistes, Paris offre une heure d'Autolib aux abonnés, et le syndicat des transports en Île-de-France instaure un forfait à la journée de 3?80.