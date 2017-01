Braquage de Kim Kardashian : 17 personnes interpellées «

Ce lundi matin, 17 personnes ont été interpellées en région parisienne et en province dans le cadre de l'enquête sur le braquage de Kim Kardashian. De l'argent et des documents ont notamment été retrouvés lors des différentes perquisitions. Dans la nuit du 2 au 3 octobre dernier, des hommes armés, habillés en policiers, s'étaient introduits dans la chambre d'hôtel parisienne de la star américaine de 35 ans. Après l'avoir ligotée et bâillonnée, ses agresseurs lui avaient volé pour neuf millions d'euros de bijoux.