Bobigny : débordements lors du rassemblement "Justice pour Théo" «

De violents incidents ont éclaté à Bobigny en marge d'un rassemblement de près de 2 000 personnes qui réclamaient "justice pour Théo", victime d'un viol présumé lors de son interpellation. Après plus d'une heure de manifestation, des policiers postés sur une passerelle ont reçu des projectiles. Des casseurs s'en sont pris à des vitres d'immeubles et au mobilier urbain.

Hier, des manifestants, dont de nombreux jeunes, s'étaient réunis devant le tribunal de Bobigny. La préfecture de Seine-Saint-Denis n'est qu'à une dizaine de kilomètres d'Aulnay-sous-Bois, où le jeune Noir de 22 ans a été interpellé le 2 février dans la cité des 3.000. Ils étaient venus réclamer "Justice pour Théo", ce jeune homme de 22 ans, victime d'un viol présumé lors d'une interpellation.

Selon la préfecture de police de Paris, "plusieurs centaines d'individus violents et très mobiles" ont commis diverses "exactions et dégradations." Dans un communiqué, elle liste notamment : projectiles lancés contre "des bâtiments publics, des établissements commerciaux", quatre véhicules incendiés, deux commerces et la gare routière "dégradés", plusieurs poubelles incendiées. Des policiers ont "dû intervenir pour porter secours à une jeune enfant se trouvant dans un véhicule en feu" précisant qu'en début de soirée, aucun blessé n'était à déplorer.

Selon une source policière, 37 personnes ont été interpellées dans la soirée de samedi en Seine-Saint-Denis.