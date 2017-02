Tignes : l'avalanche la plus meurtrière de la saison «

Trois touristes et leur moniteur de surf ont perdu la vie ce lundi à Tignes, en Savoie, dans l'avalanche la plus meurtrière depuis le début de la saison.

Il est un peu plus de 10h30 lundi matin quand le drame se produit. Une avalanche de 400 mètres de large se déclenche sur un secteur hors piste dans la station de Tignes. Sur des images prises par une webcam, on voit la différence sur le flanc de montagne quelques minutes avant et quelques minutes après l'avalanche. Neuf personnes, un moniteur et plusieurs familles sont prise au pièges sous la neige. Les secours sont immédiatement alertés.

Tignes : un risque d'avalanche évalué à trois sur une échelle de cinq

L'accident s'est produit au-dessus de la station de Tignes, dans le secteur de Tovière, à 2.100 mètres d'altitude. Le risque d'avalanche aujourd'hui était évalué à trois sur une échelle de cinq. Ce niveau ne prévoit pas a priori de "départs spontanés d'avalanches de grande ampleur". Mais prévient du risque de déclenchements "surtout par forte surcharge" et dans quelques pentes spécifiques. Depuis le début de la saison de ski, 3 personnes ont déjà perdu la vie dans des avalanches.