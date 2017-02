On en sait un peu plus sur les trois suspects interpellés dans l'Hérault et qui préparaient un attentat imminent sur le sol Français. Deux des suspects devaient se marier, l'adolescente de 16 ans qui avait prêté allégeance à l'EI et le chimiste de 20 ans. Un autre homme de 33 ans devait aider la jeune femme à quitter le sol français après l'attaque perpétrée par son mari.