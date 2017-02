Attentat déjoué à Montpellier : les précisions sur les profils des suspects «

On en sait un peu plus sur les trois suspects interpellés dans l'Hérault et qui préparaient un attentat imminent sur le sol Français. Deux des suspects devaient se marier, l'adolescente de 16 ans qui avait prêté allégeance à l'EI et le chimiste de 20 ans. Un autre homme de 33 ans devait aider la jeune femme à quitter le sol français après l'attaque perpétrée par son futur mari.

Les trois suspects arrêtés dans l'Hérault pour un projet présumé d'attentat "imminent" en France sont toujours en garde à vue. Ils ont été transférés samedi soir depuis Montpellier vers la région parisienne pour être entendus par les services antiterroristes à Levallois-Perret. Les suspects sont une jeune fille de 16 ans et deux hommes âgés de 20 et 33 ans, dont le plus jeune pourrait avoir voulu mourir en kamikaze.

Un jeune homme âgé de 26 ans, interpellé avec eux vendredi matin dans la région de Montpellier, a été relâché samedi,selon une source proche de l'enquête. Selon le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, ce nouveau coup de filet antiterroriste "a permis de déjouer un projet d'attentat imminent sur le sol français."