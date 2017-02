Attaque de militaires au Louvre : l'assaillant a proféré des menaces et a crié "Allah Akbar" «

Une attaque a eu lieu ce vendredi 3 février au Carrousel du Louvre à Paris. Un homme armé d'une machette a été grièvement blessé par balles par des militaires qui ont fait feu après avoir été agressés par l'assaillant au cri de "Allah Akbar."

Vers 10h, un homme "s'est précipité sur les policiers et quatre militaires" de l'opération Sentinelle en faction, en proférant des menaces et en criant "Allah Akbar", a déclaré le préfet de police de Paris Michel Cadot sur place. L'un des militaires a alors tiré "cinq balles" et grièvement blessé l'agresseur au ventre, a précisé le préfet.

En déplacement à Bayeux, le Premier ministre Bernard Cazeneuve a estimé qu'il s'agissait "visiblement d'une attaque à caractère terroriste". Le parquet antiterroriste a annoncé s'être saisi de l'enquête.

L'incident est intervenu dans la galerie du Carrousel du Louvre, dans laquelle environ 250 personnes sont actuellement confinées. Les alentours du Louvre étaient bloqués. La station de métro "Palais royal Musée du Louvre" a été fermée au public par mesure de sécurité.

MR avec AFP