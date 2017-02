Le plan de sauvetage, imaginé par le gouvernement en octobre dernier pour sauver le site Alstom de Belfort et ses 480 salariés, serait non conforme. Ce plan devait passer par l'achat de quinze rames de TGV pour un montant de près de 400 millions d'euros. Mais dans une note, les juristes du ministère de l'Économie et des Finances ont bloqué le projet.