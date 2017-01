Alpes-Maritimes : un agriculteur au tribunal pour avoir aidé des migrants «

Cédric Herrou, un agriculteur de Breil sur Roya (Alpes-Maritimes), comparaît à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour avoir aidé des migrants, en particulier des mineurs isolés, qu'il héberge et aide dans leurs démarches. Il encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Dans les Alpes-Maritimes, plus de 33.000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés en 2016. 1.500 mineurs isolés avaient été pris en charge l'année dernière en 2015, pour seulement 350 l'année suivante.