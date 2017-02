Selon l'Agence Bio, en 2016, la part de l'alimentation bio a bondi de 20% et les surfaces consacrées à l'agriculture biologique ont progressé de 16%.

Le nombre de fermes a progressé aussi (+12%), tirées par les élevages laitiers et les producteurs de viande. Le département le plus bio de France reste le Gers, en nombre de surface et de producteurs.