"Affaire Théo" d'Aulnay-sous-Bois : chronologie d'un scandale national «

Depuis la violente arrestation et le viol présumé du jeune Théo dans une cité d'Aulnay-sous-Bois, l'affaire, qui cristallise les tensions avec la police dans les banlieues, a pris une ampleur nationale. Les manifestations organisées en soutien au jeune homme et contre les violences policières se multiplient.

Jeudi 2 février

Cité des 3000, quartier de la Rose-des-Vents, à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : en fin d’après-midi, une équipe de quatre policiers de la BST (brigade spécialisée de terrain) patrouillent dans ce quartier réputé parmi les plus "difficiles" du 93. Alors qu’ils procèdent à un contrôle d’identité, la confrontation entre les gardiens de la paix et les jeunes de la "cité" dégénère rapidement.

L’un des jeunes hommes présents, Théo L., âgé de 22 ans, est violemment maîtrisé – notamment à coups de matraque - et interpellé. Au commissariat, un fonctionnaire de police réalise que Théo est gravement blessé : visiblement en proie à de fortes douleurs, il saigne abondamment de la zone rectale.

Transporté en urgence à l’hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, le jeune homme y est rapidement opéré du rectum : il présente de graves lésions, notamment "une plaie longitudinale du canal anal" longue de 10 cm et une "section du muscle sphinctérien". Il lui est prescrit une incapacité totale de travail (ITT) de 60 jours. La victime explique que l’un des policiers lui a volontairement enfoncé une matraque dans l’anus.

Alerté, le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ouvre une enquête pour "viol en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique", et les quatre policiers sont placés en garde à vue dans les locaux de l'inspection générale de la police nationale (IGPN).

Vendredi 3 février

La scène de l’arrestation a été en partie filmée par des caméras municipales, et par les téléphones portables de plusieurs témoins sur place. Les enquêteurs doivent procéder à des analyses de ces vidéos. Sur celle, peu nette, que s’est procurée "Le Parisien" pour la diffuser ce jour, on distingue le jeune homme à terre, en train d’être maîtrisé par les policiers qui l’emmènent une fois menotté.

Samedi 4 février

Le ministre de l’Intérieur Bruno Le Roux s’exprime via un communiqué de presse où il "souhaite que toute la lumière soit faite sur les accusations d'une extrême gravité portées à l'encontre de ces fonctionnaires de la direction territoriale de la sécurité publique de Seine Saint Denis".

La garde à vue des quatre policiers mis en cause est prolongée.

A Aulnay-sous-Bois, des habitants de la cité des 3000 se rassemblent pour protester contre la violente interpellation de Théo. Des incidents éclatent : véhicules incendiés, abribus cassés, coupure de l’éclairage public suite à un sabotage. Des patrouilles de la Brigade anticriminalité (Bac) sont déployées dans le quartier, et une compagnie de CRS appelée en renfort.

Dimanche 5 février

Les quatre fonctionnaires de police sont désormais mis en examen pour "violences volontaires en réunion avec arme suivies d’incapacité supérieure à 8 jours", ainsi que, pour l’un d’entre eux, pour "viol par personne dépositaire de l'autorité publique". Ils sont également suspendus de leurs fonctions par le ministère de l’Intérieur.

L’exploitation des vidéos saisies aurait permis, selon une source proche du dossier, de voir l’un des policiers "porter un coup de matraque horizontal au niveau des fesses" de Théo, après que son pantalon ait "glissé tout seul".

Seconde soirée de violences dans la cité des 3000 d’ Aulnay-sous-Bois, où les forces de l’ordre interviennent en nombre et, face à des tirs de mortier artisanal, procèdent à l’interpellation de cinq jeunes du quartier.

Lundi 6 février

Théo L. livre sa version des faits à son avocat dans un enregistrement audio diffusé par les médias. Le jeune homme explique être arrivé sur les lieux de l’altercation au moment où les policiers procédaient à un contrôle :

Je me suis mis contre le mur tranquillement, et là un des policiers, il m’a mis un coup. Je savais que dans le coin où on était il n’y avait pas de caméras, alors je me suis dit "il faut que je me débatte, du mieux que je peux, pour que j’aille devant les caméras". Et dès que je suis arrivé devant les caméras, j’ai pas cherché à fuir. J’ai dit aux policiers "vous avez déchiré mon sac"’. (...) Que des insultes, que des injures. Comme j’étais de dos, mais de trois quart, je voyais ce qu’ils faisaient derrière moi. Je l’ai vu prendre sa matraque, et il me l’a enfoncée dans les fesses, volontairement. Je suis tombé sur le ventre, j’avais plus de forces.

Le jeune homme fait également mention de coups et d’injures lors du trajet jusqu’au commissariat :

Ils m’ont traité de négro, bamboula, salope.

En milieu de journée, une marche est organisée en soutien au jeune homme : des centaines d’habitants du quartier de la Rose-des-Vents d’ Aulnay-sous-Bois se rassemblent pour défiler, et réclament "justice pour Théo".

L’avocat du policier accusé de viol, Maître Frédéric Gabet, donne une interview télévisée. Il affirme que pour son client, un gardien de la paix âgé de 27 ans, "il n’y avait pas d’intention de commettre un viol", et insiste sur le "caractère accidentel" du geste.

De nouveaux incidents éclatent ce soir-là à la cité des 3000 d’ Aulnay-sous-Bois : une dizaine de véhicules sont incendiés , ainsi que plusieurs poubelles. Lors de violentes échauffourées entre jeunes du quartier et forces de l’ordre, des policiers se retrouvent "acculés", et contraints de faire feu en l’air à balles réelles dans le but de se dégager. 26 personnes sont interpellées.

Mardi 7 février

François Hollande se rend au chevet de Théo à l’hôpital d'Aulnay-sous-Bois. Une visite surprise certainement destinée à calmer les esprits, au cours de laquelle le président de la République rappelle que "la justice est saisie, et qu’il faut lui faire confiance". Il souligne que le jeune homme a "toujours été connu pour un comportement exemplaire". Ce dernier lance alors un appel au calme :

J’entends tout ce qui se passe en ce moment. (…) Ma ville, vous savez que je vous aime beaucoup. J’aimerais bien la retrouver comme je l’ai laissée, s’il vous plaît les gars. Donc les gars, stop à la guerre. Soyons unis. J’ai confiance en la justice. Et la justice sera faite. Donc, stop à la guerre.

En fin d’après-midi, plusieurs centaines de personnes manifestent à Paris, dans le quartier de Ménilmontant, en "soutien à Théo" et "contre les violences policières".

Mercredi 8 février

Les personnes interpellées lors des violences urbaines des jours précédents à Aulnay-sous-Bois sont jugées en comparution immédiate au tribunal de Bobigny , dont notamment deux jeunes qui sont condamnés chacun à six mois de prison ferme.

Dans la soirée, un nouveau rassemblement en "soutien à Théo" et "contre les violences policières" réunit quelques centaines de manifestant à Paris, de même que 300 à 400 personnes à Nantes et environ 200 à Rennes. Tandis qu’à Aulnay-sous-Bois, où le calme semble être revenu, les autorités ne déplorent quelques "incidents".

Jeudi 9 février

L'inspection générale de la police nationale (IGPN) rend ses premières conclusions : pour la "police des polices", la blessure infligée à Théo lors de son arrestation est le fruit d’un "accident grave et réel", mais elle écarte la thèse du "viol délibéré". L’enquête se poursuit du côté de la juge d’instruction chargée de l’affaire.

Lors d’un débat dans l’émission "C’est dans l’air" sur France 5, Luc Poignant, syndicaliste à Unité SGP Police, dérape. Au sujet des termes employés par les policiers, il estime :

bamboula, (...), ça reste encore à peu près convenable.

Ces propos provoquent un tollé, notamment sur la Toile :

Dans la foulée, le ministre de l’Intérieur condamne via un communiqué de presse ces propos tenus par "un responsable syndical policier", précisant :

Le lien de confiance entre les Français et les policiers et les gendarmes chargés de les protéger doit reposer sur une exigence absolue de respect mutuel.

Vendredi 10 février

Un nouveau rassemblement appelant à la "justice pour Théo" est prévu ce jour dans le centre de Paris, à 18h au Forum des Halles.