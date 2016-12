Vente de 36 Rafale à l'Inde : un succès nécessaire «

​L'Inde se dote d'avions de combat français. Ce vendredi 23 septembre, les ministres de la défense indien et français, Manohar Parrikar et Jean-Yves Le Drian, ont conclu la vente de 36 avions de chasse Rafale pour la somme de 8 milliards d'euros.

L'accord, épais de 10.000 pages et traduit en trois langues (hindi, français et anglais), vient mettre fin à près de quatre années de discussions."Je suis dur en négociation. Laissez-moi économiser l’argent de la nation !", s'était notamment exclamé le ministre de la défense indien en mars dernier. Selon la presse indienne, ces négociations auraient abouti à un rabais de près de 600 millions d'euros.

Le premier appareil doit être livré en 2019. Les autres seront ensuite livrés dans les trente mois qui suivent. C'est la plus grosse vente de Rafale jamais actée et le plus cher contrat jamais décroché par l’aéronautique militaire français. Même si l'on est loin des 126 avions initialement envisagés par New Dehli, qui désirait toutefois un transfert de technologies et une construction des avions en Inde. Une proposition inacceptable pour Paris.

L'Inde a donc du revoir ses ambitions à la baisse, malgré la nécessité de se doter de nouveaux matériels militaires. En 2015, le pays ne disposait que de 35 escadrons, de 18 appareils chacun, alors qu'il lui en faudrait au minimum 45 pour faire face à un conflit avec le Pakistan et la Chine, note Le Monde. "Nous avons besoin de 6 escadrons d’avions de type Rafale", expliquait, en octobre 2015, le chef d’état-major de l’armée de l’air indienne.

Un succès tardif pour Dassault

Pour Dassault aviation, c'est un soulagement : le Rafale, bien que lancé en 2001, a peu été vendu à l'étranger jusqu'en 2015. Puis en février, l'Egypte et le Qatar ont respectivement acheté 24 avions chacun. L'Inde vient finalement d'acter son achat, tandis que les Emirats arabes unis sont aussi en négociation avec la France pour l'achat de 60 Rafale.

Jean-Yves Le Drian a exprimé sa "grande fierté" et sa "satisfaction du partenariat que nous avons de longue date avec l'Inde", tandis que le PDG de Dassault aviations, Eric Trappier, pensait déjà au futur : "On prend pied en Inde, c'est une amorce".