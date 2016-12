Sécurité sociale: "On a eu une vraie reprise sur ces douze derniers mois", selon l'économiste Frédéric Bizard «

Frédéric Bizard, économiste et spécialiste de la protection sociale, était l'invité d'iTELE vendredi 23 septembre. Il est revenu sur les annonces de Marisol Touraine dans une interview accordée à nos confrères des Echos. La ministre des Affaires sociales et de la Santé y dévoile ce qui va changer pour la Sécurité sociale en 2017. Selon Frédéric Bizard, s'il y a une amélioration des comptes de la sécurité sociale et une croissance économique, les "prévisions sont optimistes" pour la fin de l'année 2016 et on "peut être très sceptiques" sur les annonces faites pour 2017.