Samsung retire du marché le Galaxy Note 7 et arrête sa production «

La production du Samsung Galaxy Note 7 est totalement arrêtée. Le numéro un mondial de la téléphonie a retiré le téléphone du marché. Un coup dur pour Samsung, qui aura tout tenté pour sauver le fleuron de la marque. Une perte considérable de clients et un échec majeur à l'approche de noël. Par mesure de sécurité, Samsung a demandé que chaque détenteur d'un Galaxy Note 7 éteigne son téléphone, et ne le rallume plus.