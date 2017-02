Adoption du CETA : ce qu'il faut retenir de cet accord «

Le CETA a été ratifié aujourd'hui à Strasbourg. Mais finalement, que va-t-il changer ?

C'est le premier accord commercial entre l’Union Européenne et une grande puissance économique. Le CETA a été négocié en mai 2009, avant d’être adopté par la commission européenne en juillet 2016. Il a pour but de dynamiser les échanges entre le Canada et les différents pays de l’Union Européenne.

Suppression des droits de douane

Il prévoit tout d’abord une baisse des barrières de l’importation, avec la suppression des droits de douane. Avec le CETA, les entreprises canadiennes et européennes pourront aussi participer aux marchés publics de leur partenaire. Le but est simplement de créer une meilleure coopération entre les deux marchés. Un enjeu important. L’UE est le deuxième partenaire commercial du Canada.