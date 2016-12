Où en est l'industrie automobile française? «

Après avoir touché le fond en 2013, la courbe d'immatriculations de voitures neuves en France remonte en 2016. "On devrait atteindre les deux millions de véhicules produits sur un an, c'est bien, on avait pas fait aussi bien depuis 2011, mais c'est quand même beaucoup moins bien que ce qu'il se passait avant la crise de 2011", explique Yani Khezzar, journaliste économie et nouvelles technologies d'iTELE. Les chiffres parlent aussi d'eux-même. Les entreprises françaises produisent davantage à l'étranger et cela a de lourdes conséquences: 75.000 suppressions de postes dans le secteur automobile français depuis 2008. En 2001, 10% des voitures qui étaient produites dans le monde étaient françaises, en 2015, c'était 7%. Aujourd'hui, une voiture fabriquée en France, est devenue un argument de vente: ce qui était auparavant la règle est désormais devenue l'exception dans l'industrie française.