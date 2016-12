Au delà du fait que le cours du lait s'effondre depuis un an pour cause de surproduction sur le marché européen, les éleveurs dénoncent l'attitude du géant Lactalis. Ils accusent l'entreprise de profiter de cette crise pour acheter encore moins cher le lait aux producteurs. "J'ai travaillé 12 heures aujourd'hui et mon entreprise a perdu 240 euros !", s'indigne Stéphane Février, un éleveur laitier. "Lactalis veut se placer dans les grandes surfaces, au mépris des agriculteurs, pour caser ses produits à bas prix", dénonce François Guyot, président de la fédération de producteurs de lait 44.