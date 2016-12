Les colonies de vacances vont-elles bientôt disparaître ? «

"Les jolies colonies de vacances" que chantait Pierre Perret semblent bien loin. Après avoir connu un réel succès dans les années 90, ces séjours organisés pour les plus jeunes n'ont plus la côte. Nombre de centres ont dû fermer. En cause : le prix des séjours. Pour une semaine, il faut compter entre 400 et 600 euros par enfant. L'augmentation des coûts s'explique par des réglementations plus strictes au niveau de l'encadrement et de la sécurité. Dans les années 90, 15 % des enfants partaient "en colo", aujourd'hui ils sont moitié moins. En 8 ans, 4 500 centres ont fermé leur portes. À ce rythme, les colonies de vacances pourraient totalement disparaître d'ici 2030.