Les chantiers navals manquent de main d'oeuvre «

Les chantiers navals sont en manque de main d'oeuvre. Face à la pénurie, tous les moyens sont bons pour recruter sur les chantiers des constructeurs. Tuyauteurs, chaudronniers, soudeurs, des métiers difficiles, dévalorisés et de plus en plus recherchés. Le chantier Naval STX a même posté des offres de recrutement sur le bon coin, notamment pour travailler sur le plus gros paquebot du monde, l'Harmony of the Seas.