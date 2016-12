"Les actions vont viser Lactalis sous diverses formes", prévient Pierre Le Baillif «

"Dans les heures qui suivent, un élan national va partir", promet Pierre Le Baillif, président des Jeunes Agriculteurs de Normandie. "Les actions vont viser le groupe Lactalis sous diverses formes", prévient-il. Mais il reste réaliste sur le moral de ses collègues: "il y a du désespoir" de la part des agriculteurs. "On attend beaucoup du gouvernement et des politiques en général. Aujourd'hui, 60.000 producteurs de lait sont en train de crever, on voit nos dirigeants dans des polémiques dont tout le monde se fout", a-t-il rappelé sur iTÉLÉ. Un peu plus tôt dans la journée, les trois organisations syndicales agricoles avait annoncé le lancement lundi d'un "mot d'ordre national" pour tenter de faire plier le géant Lactalis dans les négociations sur le prix du lait. Après l'échec de deux rounds de négociation la semaine dernière, Lactalis avait proposé une augmentation de 15 euros la tonne de lait à compter du 1er septembre, soit environ 271 euros. Un prix que les producteurs jugent largement insuffisant pour leur permettre de compenser leurs coûts de production.