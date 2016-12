Légère baisse du chômage en juillet : -0.5% «

La tendance sur le long terme semble se confirmer: le nombre de demandeurs d'emploi, sans aucune activité (catégorie A), a diminué de 0.5% en juillet. Depuis janvier 75.000 personnes ont retrouvé un emploi.

Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 0.5% en juillet (catégorie A), soit 19.100 personnes. Une légère baisse qui s'inscrit "dans la continuité des bons résultats obtenus au deuxième trimestre en matière de création d’emploi et de baisse du chômage enregistrés par l’INSEE", selon la ministre du Travail Myriam El Khomri.

Le nombre d’inscrits sans activité a ainsi diminué de près de 75 000 depuis janvier.

L'équivalent de 2.1%; sur un an, le nombre de chômeurs sans activité a baissé d'1.2%. De quoi satisfaire le gouvernement qui peine à remplir sa promesse de campagne : l'inversion de la courbe du chômage. François Hollande, en visite dans une entreprise Trélazé (Maine-et-Loire) s'est d'ailleurs félicité de la "tendance" à la "baisse du chômage" avant la publication des chiffres du chômage mensuels.

La tendance elle est là, depuis le début de l'année, le chômage baisse et nous pouvons considérer que toutes les catégories de chômeurs sont concernées. La tendance, c'est la baisse du chômage, elle s'est même accélérée depuis le début de l'année.

On compte dorénavant 3 506 600 demandeurs d'emploi en France.

La ministre souligne deux tendances: "pour la quatrième fois depuis le début de l’année, cette baisse mensuelle a concerné toutes les classes d’âge", et "pour le cinquième mois consécutif, le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée a diminué, ce qui constitue un résultat inédit depuis huit ans. Ceci traduit l’efficacité de nos actions en faveur des plus fragiles."

De plus en plus de chômeurs en formation

Myriam El Khomri met en avant le Pacte de responsabilité et de solidarité, le CICE, l'aide Embauche PME et le Plan 500 000 formations supplémentaires. Cette dernière mesure qui vise à former des demandeurs d'emploi pour els aider à se réinsérer sur le marché du travail commence effectivement à porter ses fruits: en juin, la catégorie D de Pôle emploi, c'est à dire les demandeurs d'emploi en en formation, a atteint un niveau record. Plus de 300.000 personnes sont concernées. Toujours sur le mois de juin, près de 90.000 chômeurs sont sorties des catégories A, B, et C, pour entrer en formation.