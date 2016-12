Le 28 septembre dernier, les pays membres de l'OPEP ont décidé de diminuer la production de pétrole, dans le but de rééquilibrer le marché plombé depuis deux ans par une offre excédentaire. Conséquence pour les consommateurs : le prix des carburants augmente. Lundi 10 octobre, le baril de pétrole était à 53,73 dollars, son prix le plus élevé en un an.