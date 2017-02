CETA : le Parlement européen vote l'accord de libre échange «

Cet accord de libre échange avec le Canada reste très controversé. Mais il devrait rentrer en application dès le mois d'avril.

C'est un résultat sans appel. Sur les 700 eurodéputés présents dans l'hémicycle, 408 ont voté pour le CETA, 254 contre. L'accord de libre échange a été approuvé sans difficulté alors même que les débats avaient fait rage. Les Verts, mais aussi l'extrême droite, l'extrême gauche et même certains socialistes se sont mobilisés. Ils reprochent notamment au CETA de nuire à l'emploi en France.

Les arguments des défenseurs du CETA

Favoriser les échanges commerciaux, réduire les droits de douane et ouvrir le marche européen au Canada. Tels sont les arguments des défenseurs du CETA; Qui voient en l'accord une ouverture vers le monde à l'heure ou Donald Trump a menacé l'accord entre les Etats Unis et l'UE. C'est désormais au tour des Parlements nationaux de se prononcer sur le Ceta. Il pourrait être partiellement remis en cause si l'un des parlements se prononce contre. Mais l'Union Européenne peut déjà appliquer des nombreuses dispositions de l'accord. Celles qui relèvent uniquement de sa compétence et représentent environ 95% de l'accord.