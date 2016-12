Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,3% en octobre «

En octobre, près de 3,5 millions de Français étaient à la recherche d'un emploi, soit une baisse de 0,3%. Ce qui représente 11.700 personnes en moins.

Le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi a baissé en octobre pour le deuxième mois consécutif. Ainsi, en octobre, le nombre de demandeurs d'emploi sans activité (catégorie A) a reculé de 0,3% pour s'établir à 3.478.800 personnes, soit 11.700 demandeurs en moins. Sur trois mois, la baisse est de 0,8 % (soit - 27.800 personnes) et de 2,8 % sur un an (- 101.300 personnes).

Cette baisse concerne particulièrement les jeunes de moins de 25 ans, qui voient leur nombre baisser de 1,5% sur un mois, 4,6% sur trois mois et 8,2 % sur un an. La baisse est de 0,4% sur un mois, 0,8% sur trois mois et 3,3% sur un an. Pour les personnes âgées de 50 ans ou plus, il progresse cependant de 0,4% en octobre, 1,4% sur trois mois et 1,6% sur un an).

La "bataille" est "longue" mais elle "porte ses fruits" selon François Hollande.

Ces statistiques du chômage sont les dernières avant la décision du chef de l'Etat de briguer ou non un second mandat. Plus tôt dans la journée, François Hollande a reconnu que la "bataille" pour l'emploi était "longue" mais estimé qu'elle "porte ses fruits".

"La bataille est longue, elle est engagée maintenant depuis plusieurs années" mais "elle porte ses fruits" alors que "depuis le début de l'année, le chômage baisse même s'il reste trop élevé", a déclaré le chef de l'Etat lors de la visite d'une start-up offrant des formations en ligne.