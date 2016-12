Jeux paralympiques: Un jeune Français permet aux handicapés de parcourir le monde «

Voilà plus de cinq ans que l'aventure a commencé pour Yoola, agence française de voyages pour porteurs de déficiences. Et Malik Badsi, 31 ans, qui a grandi dans un quartier populaire, est en passe de gagner son pari. Il permet aux personnes à mobilité réduite, fans de sport, de faire les mêmes déplacements, de vivre les mêmes émotions dans les stades que les supporteurs valides. Mais Malik n'en est pas à sa première excursion, Coupe du Monde de Foot, JO de Londres, JO à Rio et maintenant les jeux paralympiques. Depuis sa création cette agence a permis à plus de 3.000 personnes en situation de handicap de parcourir le monde.