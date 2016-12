Facebook veut lancer une plateforme de commerce en ligne «

Facebook veut concurrencer les géants du commerce en ligne en lançant une plateforme de vente et d'achats entre particuliers à l'intérieur même du réseau social. Mettre en relation le vendeur et l'acheteur sans s'occuper de la transaction financière. Face à Ebay et Leboncoin, c'est donc une machine d'1,5 milliard d'utilisateurs quotidien qui arrive sur le marché du commerce en ligne. Surtout pour Facebook, c'est un moyen de retenir encore un peu plus ses utilisateurs sur le réseau social.