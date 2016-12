Facebook annonce l'ouverture d'un nouveau siège à Londres et la création de 500 emplois «

Cette annonce, qui est faite à l'occasion de la conférence annuelle de l'organisation patronale britannique CBI, constitue une bonne nouvelle supplémentaire pour le Royaume-Uni après une décision similaire prise très récemment par Google. Dans un communiqué, Nicola Mendelsohn, vice-présidente de Facebook pour l'Europe, explique:

Le groupe a précisé que la plupart des nouveaux emplois seront des ingénieurs très qualifiés, rappelant que c'est notamment au Royaume-Uni qu'il a développé le réseau social pour entreprises Workplace, lequel a été lancé en octobre.

Il est également présent dans le Somerset (sud-ouest) où Facebook développe et construit des avions sans pilote qui fonctionnent à l'énergie solaire et permettent à des régions isolées dans le monde de se connecter à internet. Cette nouvelle a de quoi ravir les autorités en pleine incertitude autour du Brexit.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est ainsi félicité de l'annonce de Facebook, y voyant le signe que la capitale britannique reste à la pointe pour attirer des entreprises technologiques.

The expansion of @facebook is another sign that #LondonIsOpen to talent & innovation from all corners of the world. https://t.co/hnpEX1QTdM

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 21 novembre 2016