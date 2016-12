Discriminations: au moins 80 milliards d'euros de manque à gagner pour l'économie française «

Un rapport de France Stratégie sur "le coût économique des discriminations" a été remis mardi à la ministre du Travail Myriam El Khomri ainsi qu'aux ministres Laurence Rossignol et Patrick Kanner.

Quand les discriminations impactent directement l'économie française. Voilà en substance le constat établi dans son rapport par France Stratégie, un organisme de réflexion, d’expertise et de concertation en lien avec le cabinet du Premier ministre.

En termes de richesse, le manque à gagner est énorme: 150 milliards d'euros, soit près de 7% du Produit intérieur brut de la France. Plus précisément, France Stratégie a établi quatre scénarios "de réduction des écarts de taux d’emploi et d’accès aux postes élevés entre population de référence et populations discriminées".

Impact des quatre scénarios sur le PIB (source: France Stratégie)

Quel que soit le scénario envisagé, le constat est le même: réduire les discriminations entraînerait mécaniquement une augmentation du PIB, augmentation variable selon les scénarios (de +3,6%, soit 80 milliards d'euros, dans le scénario 1 à +14,1%, soit 310 milliards d'euros, dans le scénario 4).

La réduction des discriminations aurait un effet positif sur les finances publiques

La loi française sanctionne 21 motifs de discrimination. France Stratégie en a retenu 4 pour son rapport afin de disposer de sources statistiques existantes: le sexe, l’origine géographique, le lieu de résidence et le handicap. Le rapport précise aussi que "des éléments sont également apportés sur les discriminations liées à l’orientation sexuelle".

Les femmes et les hommes originaires du continent africain sont les publics les plus impactés par les discriminations au travail. Et ce sont aussi ces publics qui pourraient avoir un impact bénéfique sur le PIB français an cas de réduction des écarts.

Autre effet bénéfique sur l'économie: la réduction des inégalités aurait un effet positif sur les finances publiques.

L'effet des quatre scénarios étudiés sur les finances publiques

La réduction des discriminations aurait ainsi plusieurs conséquences économiques:

-Une hausse des recettes publiques.

-Une diminution des dépenses publiques (indemnisation chômage).

Dans tous les scénarios la réduction des dépenses publiques va de paire avec des recettes supplémentaires pour l'Etat. La réduction des discriminations au travail, c'est donc un pari gagnant-gagnant.