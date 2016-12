Deux années à Bercy pour Emmanuel Macron, mais pour quel bilan ? «

Dès le début du quinquennat, Emmanuel Macron a été aux cotés de François Hollande, en étant secrétaire général adjoint, puis conseiller économique du chef de l'Etat, de 2012 à 2014. C'est l'époque du crédit impôt et du pacte de compétitivité, deux mesures symboles du tournant libéral du mandat présidentiel. Mais le principal héritage de son passage à Bercy, c'est la libéralisation du transport par autocars. pour en faire une alternative au train. Selon une étude, la réforme aurait généré 1.500 emplois et plus de 21 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour le reste, le bilan de la loi Macron est en demi-teinte : réforme de la carte des notaires, réforme du permis de conduire, et extension du travail le dimanche. Une mesure très contestée par les syndicats, et qui selon des experts, n'a pas eu d'impact sur la consommation.