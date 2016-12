Deutsche Bank: un accord pourrait réduire l'amende record «

Des heures durant, les regards sont restés rivés sur la bourse de Francfort et le cours de l'action de la Deutsche Bank. Après plusieurs jours de défiance, et même un plus bas historique en début de séance, l'action se reprend et bondi en fin d'après-midi. En cause: un accord probable avec les Etats-Unis pour revoir à la baisse l'amende infligée à la Deutsche Bank et qui avait enflammé les marchés. Elle pourrait passer de 14 milliards de dollars à 5,4 milliards de dollars. Une somme déjà mise de côté par la première banque allemande. Une banque considérée comme un moteur du système financier international.