Depuis 6 mois, la France ouvre plus d'usines qu'elle n'en ferme «

La France a ouvert plus d'usines qu'elle n'en a fermé sur les deux derniers trimestres. +5 au deuxième trimestre, +2 au troisième, du jamais vu depuis 2009. Une bonne nouvelle qui reste à nuancer car chaque usine fermée représente un savoir-faire parfois abandonné et un remplacement des hommes par des machines. De plus ces usines qui ouvrent sont en moyenne 30% moins grandes que les précédentes.