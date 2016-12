Contrat historique pour Alstom aux Etats-Unis «

Le groupe de transport français Alstom a annoncé vendredi avoir décroché un contrat historique de 1,8 milliard d'euros pour vendre ses trains à grande vitesse de dernière génération (Avelia Liberty) à la compagnie ferroviaire américaine Amtrak. Ces "TGV" nouvelle génération vont relier Boston et Washington, la capitale fédérale, via New York et Philadelphie, couvrant une distance de 730 kilomètres. Le nombre de voyageurs sur l'unique trajet à grande vitesse aux Etats-Unis était de 3,5 millions en 2014, d'après Alstom. Le nouveau train pourra transporter jusqu'à 35% de passagers en plus comparé à son prédécesseur.