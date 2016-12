Céréales: une très mauvaise récolte à l'automne 2016 «

Les céréaliers annoncent une très mauvaise récolte pour cet automne 2016 : en cause, l'effondrement des prix mondiaux mais aussi des conditions climatiques déplorables. Blé, maïs, orge, toutes les céréales ont été touchées : 25% de perte de la production annuelle est envisagée, entraînant une baisse des revenus des agricultures, et par enchaînement un endettement encore plus important.