Alstom, une histoire tourmentée «

L'histoire d'Alstom s'écrit d'abord en noir et blanc, dès la fin du XIXe siècle. Son installation à Belfort, en 1879, est le point de départ d'une série de succès et de records de vitesse sur rail. Alstom devient un joyau industriel national, à tel point que la ligne TGV Paris-Lyon s'inaugure sous les yeux du président Mitterrand. En 1998, le groupe entre en bourse mais de lourdes pertes l'amènent au bord de la faillite en 2003. Il faut l'intervention de l'Etat un an après pour le sauver. La crise de 2008 rattrape Alstom fin 2015, qui doit sacrifier l'une de ses branches historiques : l'énergie.