Syndicats et salariés semblaient rassurés après l'annonce du gouvernement de maintenir le site de Belfort. Quinze TGV à étage, qui s'ajoutent aux six destinés à la ligne Lyon-Turin, plus vingt locomotives dépanneuses constitueront des investissements étalés sur quatre ans, pour maintenir et développer l'activité de l'usine de Belfort.