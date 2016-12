Alstom : pour Rama Yade, "un mensonge d'Etat est en train d'être organisé" «

Invitée d'iTELE, Rama Yade a critiqué durement François Hollande et son gouvernement à propos de la possible fermeture du site d'Alstom à Belfort : "C'est un mensonge d'Etat qui est en train d'être organisé. (...) L'Etat ne sauvera rien du tout." La candidate à l'élection présidentielle a accusé personnellement François Hollande de se prêter à des manoeuvres "clientélistes". Rama Yade est allée encore plus loin dans la critique : "Dans quelques mois ou dans quelques années, les salariés d'Alstom vont perdre leur boulot, et à ce moment-là François Hollande ne sera plus là. Et donc c'est pour ça qu'il s'en fout."