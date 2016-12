Alstom : Michel Sapin ne garantit pas une sauvegarde du site de Belfort «

Invité d'iTELE, Michel Sapin est longuement revenu sur l'avenir d'Alstom à Belfort. S'il a rappelé que "l'activité ferroviaire doit rester présente" en Franche-Comté, le ministre de l'Economie a refusé de s'engager quant à l'avenir du site : "Je ne suis pas de ceux qui promettent comme ça." Michel Sapin s'est ensuite félicité de l'évolution selon lui positive de la situation économique française, assurant qu'"aujourd'hui, il y a plus de croissance et plus d'emplois" et que "nous allons enfin passer sous les 3% de déficit".