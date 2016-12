Alstom: François Hollande appelle à la "mobilisation" «

François Hollande s'est exprimé sur le cas de la possible fermeture d'Alstom à Belfort. Le chef de l'Etat a appelé plusieurs fois à la "mobilisation" pour qu'il y ait "plus de commandes" apportées à Alstom. François Hollande a ensuite développé sa pensée : "Chaque fois que je me déplace à l'étranger, dans les plus grands pays émergents ou les pays plus développés comme les Etats-Unis, Alstom signe des contrats et fait en sorte que le technologie française soit regardée comme al meilleure du monde, notamment dans l'industrie ferroviaire. Alors il faut qu'il en soit de même ici en France pour que nous puissions avoir des sites de production".