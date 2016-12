Allocation de rentrée : les associations demandent des améliorations «

L'allocation de rentrée scolaire a été versée aujourd'hui. Trois millions de familles dont les enfants sont âgées de 6 à 18 ans sont concernées. Si cette allocation est attendue tous les ans par les parents, elle est de plus en plus décriée par les associations, notamment au niveau des seuils de revenus concernés, et du calcul de l'évolution de cette allocation suivant le niveau scolaire de l'enfant.