A Bordeaux, le "Bistrot des employeurs" une nouvelle façon de trouver un emploi «

Au "Bistrot des employeurs", à Bordeaux, l'ambiance est conviviale : à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie et de Pôle Emploi, chômeurs et entrepreneurs se rencontrent dans un cadre détendu. Une manière de casser les codes et de rapprocher l'offre et la demande. Lors de la première expérience, 140 emplois ont été crées, 80% en CDI, dans un rayon de 3 à 5 kilomètres. Une idée qui pourrait être étendue dans à l'ensemble de la région.