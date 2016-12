​21% des moins de 30 ans exercent plus d’une activité professionnelle «

Près d’un quart des actifs de moins de 30 ans exerce au moins deux activités professionnelles, selon une étude de Salon SME parue mardi 30 août.

"Slasher" : il ne s'agit pas ici d'une catégorie de film d’horreur, mais du fait d’exercer plusieurs activités professionnelles à la fois. Le terme a été inventé par l’auteure américaine Marci Alboher en 2007, précise l’étude, et fait référence à l’utilisation du signe typographique en forme de barres obliques (« slash », en anglais) censées séparer les différents métiers exercés sur les cartes de visite.

Etre un "slasher", donc, relève de plus en plus de la normalité chez les actifs. De manière générale, plus de 4 millions de Français en sont, soit 16% des actifs, selon l’étude de Salon SME. Une phénomène qui peut s’expliquer "par au moins trois raisons en France", explique Alain Bosetti, président de Salon SME :

Le régime de l’auto-entrepreneur a simplifié l’exercice légal d’une activité complémentaire. Les plates-formes collaboratives et de mission facilitent la mise en relation avec des clients potentiels. Et la technologie mobile (smartphones et tablettes) permet de travailler partout, tout le temps.

Autre enseignement de l’étude : être pluri-actif est un choix pour 70% des slashers, en progression de 6% en un an. Ce choix est justifié par l’augmentation des revenus pour 73% d’entre eux ; vient ensuite le fait de générer des revenus grâce à une passion, pour 27% d’entre eux.