Un spectaculaire défilé "Victoria's Secret" à Paris «

Des "anges" tout en jambes ont défilé mercredi soir en lingerie fine, pour le premier défilé parisien de la marque américaine Victoria's Secret, en présence de stars comme Stromae, Lenny Kravitz, Vincent Cassel et Inès de la Fressange. Dans l'écrin du Grand Palais nimbé de violet, les top modèles les plus en vues du moment ont paradé en push up, porte-jarretelles et cuissardes devant un public trié sur le volet.