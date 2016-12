Tim Burton: "Les monstres m'ont réellement aidé émotionnellement au cours de mon enfance" «

"Miss Peregrine et les enfants particuliers", le nouveau film de Tim Burton, racontant l'histoire d'un garçon découvrant un lieu magique peuplé d'enfants et de gens aux pouvoirs étranges, sort en salles mercredi. Un film d'horreur pour enfants ? "Les gens en devenant adultes m'ont souvent reproché de faire des choses trop effrayantes. On me dit ça depuis le début de ma carrière. (...) Je m'en moque aujourd'hui parce que c'est faux. En fait, c'est d'avantage un concept d'adultes pour effrayer les enfants", explique Tim Burton à iTELE.