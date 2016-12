Théâtre : La pièce "Djihad" sur les planches des Feux De La Rampe «

Ismaël Saidi, auteur et scénariste de la pièce "Djihad", était l'invité de la matinale d'iTELE vendredi 16 septembre. L'occasion pour celui qui est aussi acteur de revenir sur le succès de sa pièce qui se joue actuellement au théâtre des Feux De La Rampe. Plus de 50.000 spectateurs ont déjà accueilli avec humour la pièce en Belgique, notamment parce que, selon Ismaël Saidi, "on peut rire de tout à partir du moment où on le fait dans le respect et où on commence par soi".